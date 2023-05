Soraia Ceruti accusata di aver tradito Luca Salatino scoppia in lacrime: «Basta bugie». Ma i fan non le credono

di Redazione Web

Soraia Ceruti in lacrime dopo le ennesime accuse ricevute in merito alla fine della storia con Luca Salatino. L'ex di Uomini e Donne ha raccontato la sua verità sulla fine del rapporto con il tronista, ma pare che il pubblico non le creda. Lo stesso Salatino aveva spiegato di essere abbastanza sicuro dei motivi della fine del rapporto, escludendo il tradimento, ma Soraia continua ad essere accusata, a suo dire ingiustamente.

In lacrime

Viene accusata di aver avuto un altro uomo, di aver tradito Luca e di averlo usato solo per visibilità e fama. Accuse infamanti a cui lei ha risposto più volte, in diverse occasioni, fino a scoppiare in lacrime. Sui social ha scelto di aprirsi a un confronto con i followers, chiedendo di farle delle domande, ma si è mostrata con il viso segnato dalle lacrime e di fronte alla domanda: «Cosa ti fa soffrire di più?», ha risposto: «La falsità», risposta che per molti è sembrata una frecciatina proprio all'ex gieffino.

Il rapporto con i genitori

Soraia dice di sentirsi con la coscienza a posto, rispondendo a chi parla di tradimento e aggiunge di essere single perché incapace «dopo solo un mese di provare interesse per un'altra persona dopo essere stati davvero presi e innamorati».

