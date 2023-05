Fedez, il retroscena sull'intervista a Maria De Filippi: «Aveva detto sì a Muschio Selvaggio, ma...»

di Redazione Web

Fedez è tornato molto attivo sui social. Ogni giorno dedica un momento ai follower con una diretta. In una delle ultime, ha parlato a lungo del suo programma Muschio Selvaggio, ormai condotto senza più la spalla Luis Sal, con cui ci sarebbero stati dei problemi che verranno rivelati in futuro. Tra i suoi obiettivi, c'era quello di intervistare Maria De Filippi. Ma qualcosa è andato storto.

Gli ospiti di Muschio Selvaggio

A Fedez è stato chiesto se nel corso delle prossime puntate intervisterà personaggi famosi e tra i nomi spunata quello di Harry Styles, con il quale starebbe in trattativa. Pare invece che non sarà presente Rocco Siffredi che, stando alle parole di Federico, avrebbe chiesto un compenso, quando invece tutti gli ospiti di Muschio sono sempre venuti a titolo gratuito.

L'intervista a Maria De Filippi

Confessa poi di aver chiesto di partecipare a Maria De Filippi. La queen di Canale Cinque aveva anche accettato la proposta, ponendo come condizione il fatto che Fedez dovesse andare a Roma, ma il rapper non è mai riuscito ad organizzarsi e di conseguenza l'intervista non c'è ancora stata.

