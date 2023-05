Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, amore a gonfie vele: «Lui ha intenzioni serie»

di Redazione Web

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fanno sul serio. Dopo una serie di rumors, smentite e riconferme, la relazione tra il cantante e la giornalista Rai non solo sembra essere ufficiale, ma pare essere anche molto seria. A confermare il chiacchiericcio del web arriva il settimanale Chi che spiega che la coppia starebbe conoscendo i rispettivi amici.

La nuova relazione

Dopo la fine della relazione con la 26enne Martina Maggiore, non proprio conclusasi in modo idilliaco, stando alle parole di lei sui social, Cesare ha trascorso un periodo da single piuttosto breve, fino all'incontro con la Cardinaletti. I due si sarebbero conosciuti nel corso di un'intervista e da lì sarebbe scoccata la scintilla. Secondo il settimanale la giornalista frequenterebbe in modo ricorrente la casa bolognese di Cremonini che l'avrebbe fatta conoscere ai suoi amici più intimi.

Intenzioni serie

Notoriamente molto riservato, Cremonini, si suppone debba credere molto nel rapporto con Giorgia, per fare un passo così importante.

Chissà che lo scapolo d'oro non metta la testa a posto una volta per tutte?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 11:30

