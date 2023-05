Luca Salatino e Soraia Ceruti, lei sbotta dopo le ennesime accuse e coinvolge anche Matteo Ranieri: «Arriverà il momento in cui dirò tutto»

di Redazione Web

La storia tra Soraia Ceruti e Luca Salatino sembra essere ormai finita, ma sulla ex coppia di Uomini e Donne si continua a parlare ancora molto. Dopo l'uscita di lui dalla casa del Grande Fratello Vip si sono diffuse voci su presunti tradimenti da parte di Soraia.

Lo sfogo

Proprio per questa insistenza la Ceruti ha sbottato sui social sulla questione tradimento postando una serie di storie in cui chiedeva di finirla qui con le illazioni e ha aggiunto: «Arriverà il momento in cui i romperò il c***o e dirò come sono andate realmente le cose. Tempo al tempo». Non ha spiegato di cosa si tratta, ma nel corso del suo sfogo ha coinvolto anche Matteo Ranieri, amico di Luca che però si era allontanato da Salatino nel corso della relazione con Soraia.

C'è chi sostiene sul web che alla base della crisi tra i due amici ci fosse proprio Soraia che non avrebbe avuto un comportamento corretto nei confronti di Matteo. Si tratta però solo di ulteriori supposizioni e per avere chiarezza, almeno per quanto riguarda una parte, non resta che aspettare la verità della Cerui.

