Soraia Ceruti, i fan l'attaccano ancora: «Hai tradito Luca Salatino». Il commento cancellato dalla ex di Uomini e Donne

Soraia Ceruti è stata nuovamente attaccata dagli haters dopo la fine della relazione con Luca Salatino. L'ex di Uomini e Donne è stata accusata di aver tradito il compagno, ma nonostante le smentite in diverse interviste, torna il sospetto che non abbia detto come stanno realmente le cose. A scatenare i commenti è stato un commento apparso nel suo profilo social, che però la Ceruti avrebbe cancellato.

Il commento sui social

Soraia scrive: «Napoli tra cuori, musica e tanto cibo (con del disagio qua e là che non manca mai). Il riferimento è a un suo soggiorno nella città, ma prontamente sotto un followers risponde: «Certo che hai Napoli nel cuore, perché napoletano è il tuo attuale compagno, "l'imprenditore" quello con cui a Napoli ti abbiamo visto entrare in auto quando fosti ripresa da tutti e soprattutto quello per cui hai lasciato Salatino. Ma chi vuoi prendere in giro». Il commento fa riferimento, appunto ai tanti rumors che vogliono che la Ceruti abbia tradito Luca per poi lasciarlo.

I rumors

Le voci sono state smentite dalla diretta interessata e anche Luca ha spiegato che non ha motivo di credere che sia stato tradito, pur ammettendo di esserci rimasto molto male, ha spiegato di conservare un buon ricordo della ex.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 10:08

