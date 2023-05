Luca Salatino e Soraia, l'ex corteggiatore Andrea Della Cioppa: «Troppo geloso, ecco cosa ha fatto con me»

di Redazione Web

Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha raccontato nelle sue Instagram stories la verità su Luca Salatino e Soraia Ceruti. La separazione della coppia sta suscitando la curiosità di molti fan a causa delle differenti versioni fornite dai diretti interessati.

Mentre Soraia ha ammesso di aver lasciato Luca per l'eccessiva gelosia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha invece affermato che non erano più compatibili dopo la sua uscita dal GfVip. Nelle ultime ore, a rilasciare dichiarazioni in merito alla rottura della coppia è stato il corteggiatore Andrea Della Cioppa. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Andrea Della Cioppa su Instagram

L'ex corteggiatore è stato chiaro e ha confermato la versione di Soraia: «Quando si toccava questo argomento era quasi nervoso, come se fosse infastidito dal toccare quel tipo di discorso.

