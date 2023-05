Luca Salatino rompe il silenzio dopo la rottura con Soraia Ceruti: «Non mi amava più da mesi». Poi la frecciatina

di Redazione Web

Luca Salatino parla apertamente per la prima volta della rottura con Soraia Ceruti, replicando anche alle parole dell'ex fidanzata pronunciate durante un'intervista. Soraia infatti ha raccontato di aver capito, dopo il ritorno di Luca dal GF Vip 7, di non provare più un sentimento per l’ex tronista che avrebbe trovato molto cambiato.

Le ragioni della rottura

A queste parole Salatino ha replicato in un'intervista al magazine di Uomini e Donne, ammettendo di essere ancora molto deluso e dispiaciuto dal modo in cui si è conclusa la sua storia: «Secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla. Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male. Mi diceva che era nervosa per questioni legate a quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima», ha detto Salatino.

Il presunto tradimento

Ammette le sue colpe, spiegando di essere stato molto geloso, ma chiarendo di averlo fatto perché sentiva delle mancanze: «Anche i miei gesti d’affetto non andavano più bene.

Smentisce anche lui i rumors sul tradimento presunto di Soraia, ma lancia una frecciatina: «Io sto lavorando in cucina coltivando la mia passione, e per mia scelta ho abbandonato un programma televisivo. Se qualcuno è cambiato per via delle telecamere sicuramente non sono io».

