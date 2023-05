Luca Salatino, Soraia Ceruti vuota il sacco: «Il Gf Vip lo ha cambiato, ecco perché tra noi è finita»

di Redazione Web

La fine della storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è stata avvolta da un velo di mistero e ha portato con sé anche molte polemiche, in modo particolare per Soraia. La Ceruti ha voluto fare chiarezza con un'intervista sul Magazine di Uomini e Donne, cercando anche di ripondere alle tante accuse che le sono state lanciate in questi giorni.

Isola, Asia Argento (ospite della sorella) regala uno scoop: «Lo baciai fuori dal set». Ecco di chi parla

Dayane Mello e le ex amiche Soleil e Rosalinda Cannavò: «Ecco tutta la verità». C'entra il fidanzato

Le malelingue

A ufficializzare l'addio è stato Luca, dopo che però sui social avevano cominciato a girare voci sospette su una crisi tra i due. Soraia è rimasta sempre in silenzio, spiegando che per lei non è un momento facile, e ora nell'intervista ha parlato con chiarezza. Ammette di essere in una fase in cui sta cercando di mettere in ordine le idee, ma che gli attacchi degli haters hanno reso tutto più difficile: «Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose, ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così».

La motivazione

La crisi è iniziata dopo la partecipazione di Luca al Grande Fratello Vip: «Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce». Soraia parla di una gelosia da parte sua immotivata che nel tempo è diventata anche fastidiosa. Questa e degli atteggiamenti di lui che non le sono piaciuti l'hanno spinta a prendere la decisione di troncare, ma non senza dolore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA