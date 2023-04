Luca Salatino e Matteo Ranieri ai ferri corti: «Amicizia impossibile da recuperare». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Luca Salatino e Matteo Ranieri avrebbero avuto una brutta lite. L'amicizia tra i due, nata all'interno di Uomini e Donne, è sempre piaciuta molto al pubblico. I ragazzi sono sempre stati molto uniti, anche sui social, dove si sono mostrati sempre molto spesso insieme, ma pare che da qualche tempo le cose siano cambiate e non si rivolgerebbero più nemmeno la parola.

La lite

In un’intervista, l’ex tronista aveva parlato del suo rapporto con Salatino, il quale si trovava al Grande Fratello Vip 7, spiegando che avevano avuto una discussione la scorsa estate, ma che il rapporto di amicizia non era affatto finito. Secondo Deianira Marzano però i due avrebbero avuto una bruttissima lite e quelle di Matteo erano solo speranze visto che Luca non avrebbe alcuna intenzione di riconciliarsi con l'ormai ex amico.

Periodo difficile

Le motivazioni della rottura non sono note, si pensa che a dare fastidio a Luca sia stato il fatto che Matteo abbia fatto i provini per il GF Vip senza dirglielo, ma certo per Salatino non è un periodo facile. Dopo l'allontanamento del caro amico, infatti, sta vivendo la rottura con la compagna, Soraia Ceruti. La notizia potrebbe non rendere felice Maria De Filippi che aveva sempre creduto molto nell'amicizia tra Luca e Matteo, nati come corteggiatori del programma e diventati poi tronisti.

