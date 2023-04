Uomini e Donne, l'addio che crea molte polemiche e il nuovo arrivo che conosce bene Maria De Filippi. Ma lei lo gela

di Redazione Web

La brutta lite tra Paola Ruocco e Remo ha portato all'abbandono del cavaliere da Uomini e Donne. Nonostante sia stata la dama a minacciare di lasciare la trasmissione, alla fine questa decisione è stata presa da Remo che l'accusava di essere prevenuta nei suoi confronti a causa delle sua condizione familiare, in modo particolare alle difficoltà del figlio di 11 anni che vive con lui.

La scelta di Remo

Nonostante per regolamento, essendo Remo un corteggiatore, deve essere lui a lasciare il programma, il pubblico sta chiedendo a gran voce che resti nel programma. La maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla sua parte nella discussione con Paola, così come ha fatto Gianni Sperti che si è rivolto alla dama anche con parole molto pesanti. Proprio Sperti fraintende Paola credendo cheanziché tornare a posto voglia andare via e la dama chiarisce: «Se me ne devo andare me ne vado», ma Maria replica: «Questa è una scelta tua non mia, in questo caso».

Il nuovo cavaliere

A fine puntata arriva poi una sorpresa per Maria De Filippi. La conduttrice presenta un nuovo cavaliere, Luigi: «Mi dicono che abbiamo giocato insieme a tennis. Ho perso? Non mi ricordo». Il cavaliere replica: «Amore non lo ricordo il punteggio. Tuo fratello comunque è bravo, è un maestro», spiega confermando di averla battuta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 12:27

