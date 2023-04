Luca Salatino e Soraia, la Ceruti parla per la prima volta e smentisce i rumors: «Sono sola, è un momento delicato»

di Redazione Web

Dopo giorni di rumors Luca Salatino ha confermato la fine della sua relazione con Soraia Ceruti. Dopo la loro storia nata all'interno di Uomini e Donne, la coppia ha fatto sognare i fan con una love story che sembrava essere quasi da favola, fino a quando non è arrivata al capolinea, tra gossip e pettegolezzi. Il sospetto è che Soraia abbia tradito Luca e a tal riguardo la Ceruti ha voluto dire la sua.

Le parole di Soraia

Per la prima volta dopo giorni Soraia ha rotto il silenzio: «Ciao ragazzi, sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come ben sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza esattamente come voi e vivo le stesse cose che vivete voi quando una situazione finisce. Per me è difficile, ma è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono impulsiva e pondero le mie scelte, cercando sempre di riflettere su ciò che faccio nella vita». Ha poi voluto fare delle precisazioni su dei rumors che sono circolati in questi giorni, smentendo ogni relazione.

Rumors smentiti

«Tutte le cavolate che sono uscite… Quindi che sto con un imprenditore… Sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono sola. Mi dispiace che la gente, in un momento così delicato, si inventi cose simili. Luca sa non l’ho tradito e questo mi basta. Ci siamo sentiti e lui per me rimane una persona importante. Mi è dispiaciuta la frase che ha scritto, ma voglio pensare l’abbia fatto in un momento di rabbia. Non me la sono presa». Conferma che per lei questo è un momento delicato e conclude: «Non sempre nella vita, purtroppo, le cose vanno come vogliamo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 12:41

