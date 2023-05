Isola, Asia Argento (ospite della sorella) regala uno scoop: «Lo baciai fuori dal set». Ecco di chi parla

di Redazione Web

Asia Argento confessa di aver baciato Vin Diesel. L'attrice, ospite su L'Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sorella Fiore, si è lasciata andare nel corso di un'intervista condotta, per gioco, da Mazzoli e Noise. I naufraghi le hanno chiesto della sua esperienza sull'Isola e della sua vita privata e Asia non si è negata nelle risposte.

Dayane Mello e le ex amiche Soleil e Rosalinda Cannavò: «Ecco tutta la verità». C'entra il fidanzato

Michelle Hunziker nonna, la tenera foto mentre allatta il piccolo Cesare: «Ora vado a lavoro, carica d'amore»

I rumors

Sull'esperienza da naufraga riporta schiettamente che è stata terribile: «Non so come fate. Non si dorme, non si mangia. Io non ho dormito niente, un mal di schiena… La sabbia nel sedere… Non mi hanno morsicato, l’unica cosa». Poi Noise chiede: «Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film. Ma è vero che è successo a ‘pingonate’ con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?», Asia inizialmente replica: «No, eravamo solo amici», poi però stupisce. La Argento e l'attore americano hanno lavorato insieme all’interno della pellicola “XxX” e in una scena si sono scambiati un bacio molto appassionato.

La confessione

Non contenti due hanno continuato: «Sta chiudendo gli occhi… Due lingue sì, dai! Fuori dalla scena». Alla fine, dopo un po’ di esitazione Asia ammette: «Ma no, nella scena! Vabbè, ma sì… Però…». Il però non ha avuto seguito, visto che poi la Argento è stata chiamata a salutare Fiore in previsione del suo ritorno a casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA