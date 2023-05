Michelle Hunziker nonna, la tenera foto mentre allatta il piccolo Cesare: «Ora vado a lavoro, carica d'amore»

di Redazione Web

Michelle Hunziker nonna amorevole e presente. La conduttrice di Striscia La Notizia ha mostrato sui social una foto di lei mentre allatta il nipotino Cesare Augusto. La neo nonna si è sempre detta molto felice del suo nuovo ruolo, sin da quando Aurora era incinta ha sempre anticipato che si sarebbe molto dedicata al suo nipotino, dando una mano concreata alla figlia.

Michelle nonna

Aurora, mamma a 26 anni, ha reso Michelle una giovane nonna, ruolo che la Hunziker ama particolarmente, come lei stessa aveva confessato a Verissimo: «Io sono super orgogliosa perché ho notato che ci sono tantissimi nonni giovani che hanno paura di dirlo. Ma la ‘nonnitudine’ non ha niente a che fare con l’età anagrafica, è uno stato di beatitudine. Per strada fa un po’ strano perché mi chiamano nonna. Anche con Eros ci chiamiamo nonno e nonna, lui è super emozionato».

Sui social

Nello scatto su Instagram quindi Michelle si mostra teneramente concentrata ad allattare il nipotino e in quella successiva mostra la sua mano incrociata a quella della figlia e del nipote aggiungendo: «E ora vado a lavorare carica di amore». La Hunziker aveva definito Aurora e Goffredo due genitori fantastici, ma ammette: «Ma è sempre mia figlia, io la vedo ancora come una bambina, anche se lei ha 26 anni. E per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come lo è stata. È diventata mamma dal primo istante in cui ha partorito. Io ero lì presente, l’ho visto nascere Cesare. Adesso capisco quando i nonni mi raccontano che è quasi indescrivibile l’emozione di un bambino che esce dal ventre di tua figlia. È la vita che continua, bellissimo».

