Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a pranzo con Luca Salatino: «Dovevamo fare il video, ma...»

Antonella Fiordelisi e il fidanzato Edoardo Donnamaria sono molto attivi sui rispettivi profili social dove, ogni giorno, pubblicano storie e foto per tenere aggiornati i loro follower su ciò che fanno. Nelle ultime storie che hanno pubblicato su Instagram, i due ex gieffini si trovano in compagnia di uno dei concorrenti con il quale entrambi avevano legato di più: Luca Salatino. I tre amici avrebbero dovuto filmare un video ma qualcosa è andato storto.

Il pranzo di Antonella, Edoardo e Luca

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si trovano in una location da sogno a Ostia, per realizzare uno shooting fotografico. A bordo piscina, la coppia ha deciso di organizzare un pranzo e di assaggiare la mitica pasta alla carbonara di Luca Salatino. La modella avrebbe voluto scattare qualche foto anche insieme alla pietanza ma non è stato possibile come spiega Edoardo: «Allora, Antonella avrebbe voluto fare il video con la carbonara di Salatino ma non è stato possibile».

La presunta crisi tra Antonella ed Edoardo

Nei giorni scorsi, sono circolate alcune voci di una presunta crisi amorosa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dicerie del tutto smentite dalle storie pubblicate dai due fidanzati che sembrano, invece, essere molto affiatati.

