U&D, Ursula Bennardo: furia social per le critiche al suo aspetto. «Parliamo di persone instabili»

Ursula Bennardo è tornato con Sossio Aruta nel programma dove è nato il loro amore, “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Dopo la partecipazione al dating show Ursula è stata criticata per il suo aspetto fisico con commenti sui suoi possibili ritocchini a cui si è sottoposta, scatenando la sua replica social.

U&D, Ursula Bennardo furia social per le critiche al suo aspetto

Ursula Bennardo è tornata ospite insieme al compagno Sossio Aruta a “Uomini e donne” di Maria De Filippi Dopo la sua partecipazione sul social si sono scatenato le critiche per i possibili “ritocchini” a cui l’ex dama ed ex partecipante a “Temptation Island” si sarebbe sottoposta, rendendola molto differente rispetto alle sue passate apparizioni.

Ursula ha deciso di rispondere e da Instagram, nel post in cui sottolineava le emozioni per il ritorno in trasmissione ha scritto: «Quattro anni … - si legge nella didascalia della condivisione - Emozionarmi sempre più anziché sempre meno …È uno studio magico per noi, troppi affetti troppi ricordi. Grazie a tutti per l’affetto, messaggi, storie e tantissime parole belle. Vorrei potervi abbracciare tutti. Promesso non mancheranno gli aperitivi ovunque andrò. Mi chiedete di reagire davanti a chi invece critica offende e vi dico cari amici … non c’è bisogno dica nulla, si commentano da soli! Chi lo fa non sta bene è peccato inveire!».

La Bennardo è poi tornato sull’argomento nelle stories: «Ciao ragazze - ha spiegato ai follower - diciamo che questo lunedì è andato bene, Bianca sta meglio e io sono ancora un po’ così di umore. Mi devo ancora riprendere, perché mi sono spaventata, sono stata male. Poi c’è stata la puntata di Uomini e Donne, vi ringrazio per i tanti messaggi, sempre affettuosi. Ma quelli che criticano, stanno sempre a giudicare e parlano… Emettono giudizi su come ci hanno visti, su come stiamo esteticamente, se stiamo meglio, se stiamo peggio, vabbè… Manco avessimo partecipato a Miss Italia per essere così sotto giudizio fisico. Che dire, purtroppo è la bassezza di alcune persone, che poi sono le stesse che criticano una donna quando ha un difetto e continuano a farlo quando ha corretto quel difetto. Quindi parliamo proprio di persone instabili. Vabbè…».

