Carola Carpanelli, l'ex Uomini e Donne sbeffeggiata da un cameriere: «Non sei come in tv, dal vivo sei peggio»

Carola Carpanelli è diventata famosa al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione al celebre programma di dating, Uomini e Donne, dove corteggiava il tronista Federico Nicotera. Dopo un percorso travagliato, i due ragazzi hanno deciso di proseguire la loro storia d'amore insieme, fuori dal programma.

Nell'ultimo periodo i due ragazzi stanno affrontando un periodo di crisi, e Carola ha deciso di distrarsi con le sue migliori amiche, trascorrendo la serata in loro compagnia. La serata, purtroppo ha avuto un brutto epilogo perché alla fine della cena il cameriere le ha fatto una confessione amara.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Carola Carpanelli sbeffeggiata dal cameriere

Il cameriere che si è occupato del tavolo dove Carola e le sue amiche hanno cenato ha voluto fare una confessione alla ex corteggiatrice. Le ha detto: «Ho faticato a riconoscerti. Ti ho vista durante Uomini e Donne e nel programma eri diversa. Dal vivo sei peggio».

L'influencer non ha replicato al cameriere, ma ha deciso di raccontarlo nelle sue storie di Instagram, dove ha detto di essere stata molto male per il commento ricevuto perché non se lo aspettava minimamente «Io sono scioccata. Il cameriere stava lavorando, avrebbe dovuto mantenere un comportamento oggettivo e portare rispetto ai clienti, non trattandoli in questo modo.

La giovane influencer è rimasta colpita dall'atteggiamento di strafottenza del cameriere, ma alcuni fan le hanno fatto notare che, essendo ormai un personaggio pubblico, dovrà, purtroppo, abituarsi a questo tipo di commenti, anche di persona.

