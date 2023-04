Uomini e donne, la frecciata di un ex tronista su Federico e Carola: «Ci sono rimasto male»

di Redazione Web

Dopo la fine del trono, la neo coppia del Trono Classico di Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli, proseguono la loro love story. Ma ad avere qualcosa da ridire su Federico e Carola è Federico Dainese, l’ex tronista che non ha fatto la sua scelta. Semplicemente ha lasciato il programma consapevole che il suo percorso non stava prendendo la giusta piega. In una intervista a Blasting News, Dainese si è lasciato andare a qualche frecciata velenosa.

Beatrice Valli, nata la piccola Matilda. E Marco Fantini ha un'idea con i cagnolini: «Può funzionare...»

Lucas Hernandez, il fratello di Theo ha tradito la moglie con Cristina Buccino? Lei è furiosa: «Te lo regalo»

Cosa ha detto

Dainese racconta di sentire spesso Federico Nicotera e vanno d’amore e d’accordo, almeno fino a prima della scelta. Sì, perchè dopo, la neo coppia sarebbe sparita nel nulla di recente. «È sparito, ma magari non l’ha fatto apposta. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente». Federico Dainese non sa se Nicotera sia sparito per un qualcosa che potrebbe aver fatto lui. E sju Carola Carpanelli, pensando che dietro questo allontanamento di Nicotera ci sia lei. «Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più».

La frecciata

Ed ecco che Dainese continua a lanciare frecciate. Parlando ancora di Carola e del suo rapporto coi social per cui in studio è stata accusata di tenerne troppo conto, Dainese lancia un forte e chiaro attacco: «Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio… Quale idea mi sono fatto su Federico-Carola e Lavinia-Alessio? Non ho un pensiero…penso che se sono felici così…buon per loro!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA