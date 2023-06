Federico Nicotera e Carola Carpanelli (U&D), i fan: «Crisi farsa solo per avere visibilità»

di Redazione web

Federico Nicotera ha risposto alle dichiarazioni della fidanzata Carola Carpanelli commentando la crisi che stanno vivendo in questo periodo. L'ex tronista di Uomini e donne ha scelto la sua corteggiatrice solo pochi mesi fa, ma pare che tra i due ci siano già i primi problemi. La coppia, a giudicare dalle foto sui social e dalle pubbliche dichiarazioni d'amore, sembrava vivere un momento molto felice, perciò i fan hanno difficoltà a credere che la crisi sia vera.

L'ex tronista ha spiegato che per loro il momento è molto delicato: ma cosa sarà andato storto?

Federico Nicotera e Carola Carpanelli (ex U&D) sono in crisi: «È un momento particolare». Cosa succede

Le dichiarazioni di Federico Nicotera sulla crisi

«Come avete potuto leggere dalla storia di Carola, stiamo attraversando un periodo un po' difficile - così commenta Federico Nicotera nelle sue ultime storie di Instagram -. So che essendo usciti da un programma come Uomini e donne vi aspetttate che condividiamo tutto questo con voi e che ne parliamo, ma è un momento difficile e particolare anche per noi e spero che lo capiate e che capiate anche l'eventuale assenza dai social o se mi vedete un po' strano. Vi ringrazio per la comprensione e che ci state vicini. Vi mando un bacio».

La crisi «è una farsa»

Numerosi follower, però, hanno commentato l'accaduto sostenendo che ciò non corrisponde alla verità.

Sarà vero?

