Federico Nicotera choc a Verissimo: «Mia mamma picchiata da papà. Volevo proteggerla ma non ci riuscivo»

Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne, è stato ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, insieme alla sua nuova fidanzata Carola Carpanelli. La loro storia d'amore è nata sotto ai riflettori e oggi, si godono la loro relazione con leggerezzae tranquillità.

Durante l'intervista, l'ex tronista ha però svelato alcuni aspetti toccanti della sua vita privata. Federico Nicotera non è riuscito sempre a difendere sua mamma dalla violenza che subiva da parte di suo padre. «Ho cercato di proteggere mia mamma, ma non sempre ci sono riuscito. Non appena ho avuto la forza, anche economica, ho preso in mano la situazione e siamo andati dall'avvocato. Dopo 5 anni di processi lo abbiamo finalmente allontanato», ha raccontato Federico.

La storia di Federico Nicotera

Una storia toccante e difficile da raccontare, quella di Federico e la sua famiglia. Oggi però, l'ex tronista è un ragazzo forte e profondo, soprattutto grazie all'amore della mamma. Vivono felicemente e il padre è solo un brutto ricordo.

«Mio padre faceva uso di sostanze stupefacenti e oggi ho delle scene indelebili impresse nella testa. Anche perché vedere tua mamma per terra non è semplice. Io non potrò mai perdonarlo perché non lo merita. Non lo chiamo neanche più papà ma per nome», ha raccontato Federico. E poi ha aggiunto: «Ci sono stati alcuni episodi in cui siamo arrivati alle mani perché ho cercato di difendere mia mamma. Uno degli ultimi episodi è quando ha perso le staffe nei confronti di mia sorella Claudia. Lì non ci ho visto più e ho messo mia mamma davanti a una scelta: o lui o noi. Fortunatamente, ha scelto noi» ha raccontato con voce spezzata.

