Verissimo, le anticipazioni del weekend: ecco gli ospiti delle puntate di sabato 1 e domenica 2 aprile

Nel weekend torna Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin che è molto amato dal pubblico italiano. Ogni sabato e domenica, la conduttrice intervista moltissimi ospiti che le raccontano le loro vite, le loro carriere ma anche tutte le esperienze che gli hanno segnati. Anche nel fine settimana dell'1 e del 2 aprile, Silvia Toffanin ospiteà molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 1 aprile

La prima puntata di Verissimo del weekend, ovvero quella che andrà in onda sabato 1 aprile, vedrà vari ospiti raccontarsi. Arriveranno in studio gli allievi di Amici eliminati durante l'ultima puntata del programma: Piccolo G e Gianmarco. I ballerini del Teatro alla Scala di Milano: Virna Toppi e Nicola Del Freno, che fanno coppia sia nella vita che nel lavoro. Ci sarà poi l'ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini in compagnia della moglie Paola. Marina Occhiena ricorderà Franco Califano a dieci anni dalla sua scomparsa. Infine, ci sarà l'attrice Susanna Messaggio.

Gli ospiti di Verissimo di domenica 2 aprile

Anche domenica 2 aprile sarà ricca di ospiti. Nel salotto di Verissimo, infatti, approderanno gli attori di Terra Amara, Melike Ipek Yalova e Uğur Güneş, rispettivamente la Dottoressa Mujgan e il protagonista Yilmaz nella famosa soap. Silvia Toffanin intervisterà, poi, due volti di Uomini e Donne ovvero: Carola Carpanelli e Federico Nicotera. Grande ospite della puntata sarà Claudio Amendola che racconterà la sua vita. E ancora, direttamente da Amici arriveranno Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, Federica Panicucci si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin.

