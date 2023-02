Uomini e donne, scelta a rischio per Federico Nicotera: ecco perchè

Scelta a rischio per Federico Nicotera di Uomini e Donne. E' già scoppiato un caso sui social per lo slittamento della scelta del tronista a causa della sospensione del programma per la morte di Costanzo. E' difficile pensare che tra lunedì e martedì Maria De Filippi sia pronta a tornare in scena per registrare le nuove puntate. E i fan si accusano a vicenda, inscenando una discussione social. A scatenare l’ira di molti è stata la notizia della non scelta di Federico.

Per il decesso del marito Maurizio Costanzo, la De Filippi ha deciso di sospendere il programma di oggi. Ed è anche probabile che Maria decida di non registrare nessuna puntata nei prossimi giorni e di prendersi del tempo.

L'ipotesi

Non è da eslcudere che lunedì il programma possa tornare già in onda, visto che le puntate sono state registrate. Per quanto riguarda le nuove registrazioni il discorso è ben diverso. Proprio nella puntata andata in onda ieri, Maria ha annunciato che Federico nei prossimi giorni farà la sua scelta. Tenendo conto delle tempistiche, la scelta dovrebbe essere registrata lunedì 27 febbraio.

La scelta

Il pubblico è curioso di scoprire chi sceglierà Federico, anche perché ultimamente ci sono molti dubbi. L’interesse di Nicotera inizialmente sembrava concentrato interamente su Carola, che sebbene in studio sia stata molto attaccata dagli opinionisti ha conquistato la maggior parte dei telespettatori.

