Uomini e Donne, Claudio Falghera cerca moglie: ecco cosa fa l'imprenditore ex cavaliere di Maria De Filippi

Claudio Falghera, terza (e ultima?) puntata. La parabola televisiva del facoltoso imprenditore pesarese, protagonista di una serie di puntate del programma televisivo Uomini e Donne , passa attraverso i social. L'ex cavaliere del regno di Maria De Filippi, dopo essere stato "convinto" ad abbandonare lo studio - spinto da una eloquente frase della padrona di casa ("Non è stata un gran perdita") che riassumeva anche l'infelice esperienza in tv di Biagio - è comparso su Facebook con una nuova pagina, "Claudio Falghera Real", un sito internet dedicato (ma ancora in costruzione") e un video in cui - elegantissimo - declama poeticamente tutto quello che donerebbe alla donna della sua vita. Iniziando dal corteggiamento.

«Perchè una donna dovrebbe scegliermi? Perchè sono bello, simpatico, divertente: gli amici e la famiglia mi chiamano invincibile». E una volta scelto? «Ti porterò nel ristorante più romantico ed elegante della città, l'indomani voleremo verso un'isola dei mari del Sud dove le stelle sono così vicine che ci sembrerà di toccarle e ci illumineranno durante le notti di grande passione che trascorreremo sulla spiaggia». Il vedovo pesarese dunque è decisissimo a trovare fidanzata e le corteggiatrici non gli mancano. Tanti i messaggi agganciati al video, alcuni ammicanti: «Aspetto l'invito», «...sei affascinante».

Altri invece, pur molto educati, lo inducono a "volare basso". «A me piacerebbe mangiare con te un buon panino su una panchina e chiacchierare», oppure più esplicitamente: «Scegli una donna da amare solamente», «Signor Claudio una donna non ha bisogna di tutto questo. Basta che si senta amata, desiderata, protetta, rispettata dal suo uomo. E sarà felice anche di mangiare insieme una piadina su un prato verde». Il dubbio amletico: due cuori e una capanna oppure in villa con piscina? Ai posteri l'ardua sentenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 13:05

