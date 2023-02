Eurovision, non solo Mengoni: ipotesi Francesco Monte, Elettra Lamborghini snobbata. «Pamela Prati non ci sarà, ecco perché»

di Redazione web

Francesco Monte è in pole position per rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovision. Stando a quanto riporta TvBlog, l'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe uno dei candidati per esibirsi alla Liverpool Arena il 9, 11 e 13 maggio in occasione del contest. Il 25 febbraio si terrà il concorso "Una Voce per San Marino" dove verrà selezionato l'artista che potrà volare in Inghilterra e rappresentare il microstato. Il contest verrà trasmesso su San Marino RTV e sarà visibile sul Digitale Terrestre al canale 831, su Sky nel canale 520 e su Tv Sat al canale 93. L'ex gieffino Jonathan Kashanian condurrà l'evento.

I concorrenti

Numerosi artisti e personaggi del mondo dello spettacolo si sono proposti per rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest. Come ogni anno la mini Repubblica cerca un cantante che possa rappresentarla al concorso e proprio per questo, indice un concorso che, tramite una giuria di esperti (quest'anno sarà guidata da Al Bano), andrà a scegliere il suo rappresentante.



In lizza per l'Eurovision c'era anche Elettra Lamborghini che però, non è riuscita ad aggiudicarsi la semifinale. La cantante aveva presentato il brano "Tu non mi vuoi" ma la sua esibizione non è piaciuta nè alla giuria nè al pubblico.

