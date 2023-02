Marco Mengoni, il messaggio di Vincenzo Mollica: «Le tue canzoni arrivano al cuore, sono la voce della tua anima»

Vincenzo Mollica si è congratulato con Marco Mengoni per la sua vittoria al Festival di Sanremo. Il commovente messaggio è stato condiviso dal giornalista sul suo profilo Instagram: «Dedicato a Marco Mengoni...», ha scritto a corredo del video Mollica che racconta di essersi commosso «perché mi sono venute in mente tutte le cose che ho fatto con lui quando era giovane, quando era ragazzo».

Marco Mengoni ai Soliti Ignoti: «Amadeus il vero vincitore del Festival di Sanremo»

Chiara Ferragni e Fedez, dopo il bacio di Rosa Chemical parla il testimone: «Lui faceva tenerezza»

Sanremo, il Festival della polemica. La destra attacca: «Spettacolo comunista». Amadeus: «Se mi cacciano vado via»

Vincenzo Mollica, il commovente messaggio

«La sua enorme sensibilità, la sua umanità, la sua umiltà, una cosa rara di questi tempi, la sua semplicità. Andava al cuore delle cose direttamente, come ha fatto in questo Sanremo, come l'ha fatto in questa canzone vincitrice che è una canzone scritta davvero col cuore. Quella voce meravigliosa, quella voce che veramente è la voce della sua anima, bellissima. La voce che può raccontare con dignità e onestà, l'avventura umana», racconta il giornalista sottolineando le doti canore del cantante vincitore del Festival di Sanremo.

Mollica ha commentato anche la serata delle cover e l'esibizione di Mengoni sulle note di 'Let it be': «Mi ha colpito molto anche nella serata delle cover, anche quella l'ha vinta col coro gospel. Anche quella è entrata dritta al cuore. Marco ogni volta che canta, va all'essenziale veramente. Gli auguro di continuare così, con l'arte e la bravura che vivono nel suo cuore e gli auguro sempre una grande fortuna. Comincerà un giro per gli stadi e anche lì incanterà tutti i suoi spettatori. Non perdetevi mai Mengoni ogni volta che canta perché ha qualcosa da dire, sempre», ha chiosato il giornalista.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA