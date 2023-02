Casa Sanremo Invest, Genuino vince la prima «Startups 4 Blockchain»

È terminata la prima edizione di Casa Sanremo Invest, il contenitore dell’hospitality ufficiale del festival dedicato a investimenti e blackchain, con oltre 60 interventi che hanno spaziato dai temi della finanza personale all’attualità economica dando ampio rilievo al mondo dell’innovazione tecnologica (intelligenza artificiale, blockchain, nft e metaversi).

Blockchain protagonista di una competizione per startup early stage che ha visto prevalere Genuino Blockchain Technologies dove il co-fondatore Gabriele Bernasconi è riuscito a convincere una giuria di 10 esperti guidata da Giancarlo Rocchietti, Presidente del Club degli Investitori e che tra gli altri comprendeva Luca Mastella, Vincenzo Rana, Stefano Capaccioli, Sara Noggler, Marco Tullio Giordano, William Nonnis, Davide Carboni, Luca Russo e Silvio Luchetti. Genuino è un protocollo di certificazione decentralizzato che integra la tecnologia blockchain, sensoristica Iot e tag identificativi in grado di certificare oggetti collezionabili del mondo reale connettendoli univocamente a token digitali non fungibili (Nft).

Gli altri finalisti premiati dalla giuria

Takyon: una piattaforma che consente di rivendere le prenotazioni alberghiere non rimborsabili trasformandole in beni digitali (Nft) grazie ad una «Tariffa Rivendibile» prenotabile direttamente sul sito degli hotel.

Intraverse: un metaverso open in cui i progetti Web3 possono mettere in collaborazione le proprie community attraverso il gaming in una vera e propria «piazza virtuale gamificata» dove si riuniscono per divertirsi e competere le varie community dei progetti Nft Flowbe: una piattaforma (Tenet) in grado di orchestrare processi tra infrastrutture tecnologiche eterogenee con la garanzia di origine ed autenticità dei dati in modo semplice e scalabile

Flybo: un service provider tecnologico che permette di tokenizzare e tracciare strumenti finanziari partecipativi che possono essere distribuiti dalla società agli shareholder con l’obiettivo di semplificare il processo di investimento in Startup e Pmi.

X Destination: una app che migliora il Lifestyle delle persone incentivandole a viaggiare di più e a vivere esperienze più autentiche attraverso la condivisione di esperienze su una piattaforma blockchain che rappresenta un ponte tra il mondo travel e i social.

Giancarlo Rocchietti ha tenuto a sottolineare di essere rimasto particolarmente colpito dall’incredibile potenziale dell’ecosistema italiano legato alla blockchain caratterizzato da una grande qualità dei founder, da un'importante presenza delle corporate e da una forte coesione e collaborazione tra gli attori coinvolti. Tema della coesione protagonista anche del premio realizzato da Treddy, azienda che opera nel campo delle produzioni 3D, che ha scelto proprio di enfatizzare simbolicamente un ecosistema in grado di sostenere e far emergere i vincitori grazie alla collaborazione.

«La maggior parte delle startup non crea o scambia criptovalute» - dichiara Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori - «ma utilizza la tecnologia per attività commerciali, per aumentare l’efficacia dei processi, la trasparenza e la sicurezza, migliorando molti aspetti della nostra vita quotidiana».

«Abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare spazio ad aziende che si sono concentrate sulla concretezza delle proprie soluzioni» - secondo Gabriele Del Mese, fondatore di Moneyviz e co-organizzatore della Competizione - «perchè crediamo che sia vincente focalizzarsi sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie se si vuole raggiungere una platea più ampia di investitori».

