Blanco indagato per danneggiamento per le rose devastate: la sua risposta su Instagram. E i fan sono con lui

Non si dà pace Blanco dopo il caos che ha creato sul palco dell'Ariston. Indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento per le rose devastate nella prima serata di Sanremo 2023, Blanco risponde con una canzone. Sul suo profilo Instagram, il cantante pubblica un audio di una canzone che sembra scritta di pancia per l'occasione, dal titolo "Sbagli".



Dalla nota audio pubblicata, Blanco recita: «All'improvviso tu sbagli, sbagli, all'improvviso tu sbagli. Lo so che hai 20 anni, ma loro ...». Un chiaro riferimento alla situazione creta da lui stesso durante l'esibizione all'Ariston quando, per un errore tecnico, Blanco non sentiva più la musica nel suo auricolare e, per «divertirsi» ha disturtto tutte le rose presenti sul palco, creando stupore e disapprovazione da parte di spettatori e gente a casa.

Blanco indagato, la sua risposta

Una serata, quella della sua esibizione nella 73^ edizione del Festival, che è costata cara a Blanco. E da cui non ne esce indenne, ma porterà ancora avanti per molto il fardello che lui stesso si è creato. La rabbia che ha manifestato durante l'esibizione del suo nuovo singolo 'L'isola delle rose', l'ha portato a distruggere con calci il «giardino di rose» allestito sul palcoscenico. Un gesto che non era piaciuto ai fioristi e alle autorità sanremesi, ma non solo.

La reazione dei fan

Sotto il post che ha pubblicato, i fan non hanno esitato a supportarlo. «Tutti sbagliamo. Tutti abbiamo avuto 20anni. Tutti continueremo a sbagliare facendo errori nuovi» si legge e ancora: «Forza Blanco.....ti vogliamo bene!», «Dai vi prego perdonatelo», «siamo qui con te». Ma al contempo, si leggono anche messaggi di ex fan che, di fronte a quel gesto, hanno fatto retromarcia. «Falla uscire prima dell'arresto ti prego» scrive sarcasticamente una persona, «che lagna», «5 anni danneggiamento».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 15:19

