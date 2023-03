Carola Carpanelli chi è la corteggiatrice scelta da Federico Nicotera a Uomini e Donne: età, vita privata e Instagram

di Redazione web

Carola Carpanelli è la scelta di Federico Nicotera. La si ama o la si odia. Forte, diretta, bella e viziata (a tratti) Carola con il suo carattere è stata una grande protagonista di Uomini e Donne. Il 7 marzo il tronista ha deciso di uscire dallo studio del daiting show di Maria De Filippi proprio con lei. Un salto nel vuoto quello di Federico che ha deciso di fidarsi delle sue sensazioni più che dei fatti. Lei ha risposto di sì. Ma chi è Carola Carpanelli?

Carola Carpanelli, chi è la scelta di Federico Nicotera

Carola Viola Carpanelli è nata a Varese il 24 luglio del 2001 (ha 22 anni), ma di lei non si sa molto Ha 21 anni ed è di Varese, è una studentessa universitaria. Carola studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale ed ha un carattere molto forte che non ha mai nascosto a Uomini e Donne.

L'esperienza a Uomini e Donne

Carola Carpanelli arriva negli studi di Uomini e Donne 2022-2023 per conoscere meglio Federico Nicotera, e lui ne rimane subito affascinato. Capelli biondi e ricci, fisico mozzafiato la bellezza di Carola è indiscutibile ma è stato il suo carattere determinato e schietto a incuriosire il tronista.

Instagram

Carola Carpanelli ha un profilo Instagram attivo e molto seguito in cui pubblica foto di shooting fotografici e scatti delle serate in compagnia dei suoi amici. La pagina in questi sei mesi di esperienza a Uomini e Donne è esploso e ora può vantare di oltre 86.000 follower. Dai post social vengono fuori le passioni della corteggiatrice di Uomini e Donne, dal mare al mondo delle motociclette.

Dichiarazioni

Solitamente riservata sulla sua vita privata, in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato alcuni retroscena del suo passato: «Sono cresciuta nell’estate del duemiladiciotto. Avevo sedici anni, ne stavo per compiere diciassette. A fine maggio sono andata a lavorare in un villaggio turistico, nel mini-club e baby-club, quindi a contatto con i bambini. Ho avuto modo di conoscere i più piccoli ma non solo, anche tante altre persone più grandi che mi hanno fatto scoprire il mondo del lavoro. È stata la mia prima esperienza, la prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo minorenne (ho compiuto diciassette anni mentre ero lì)»

