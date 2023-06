Federico Nicotera e Carola Carpanelli (ex U&D) sono in crisi: «È un momento particolare». Cosa succede

di Redazione Web

Federico Nicotera ha scelto di uscire da Uomini e Donne insieme a Carola Carpanelli solo pochi mesi fa, ma pare che i due stiano già in crisi. La coppia, a giudicare dalle foto sui social e dalle pubbliche dichiarazioni d'amore, sembrava essere molto affiatata e innamorata, ma qualcosa nell'ultimo periodo non sta andando bene.

Isola, Pamela Camassa e la lite con Helena Prestes: «Hai detto che la suora è morta»

Emilio Fede attacca Mara Venier dopo la fine di Domenica In: «Ricordati che non eri nessuno»

La crisi

A rivelare come stanno le cose è stata la stessa Carola. In questi giorni sembra che qualcosa tra loro non vada più. Carola, tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui sembra confermare la crisi con Federico: «Questo è un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy». Nei giorni passati i fan più attenti avevano notato una certa distanza tra i due che pubblicavano sempre meno contenuti insieme sui social.

I sospetti

La sensazione dei follower, che probabilmente hanno chiesto spiegazioni ai diretti interessati, è stata confermata da Carola.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA