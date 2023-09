Jack Vanore, come sta: «Ho lasciato Uomini e Donne perché ho una malattia autoimmune»

di Redazione web

Jack Vanore è stato uno dei personaggi più amati dagli spettatori di Uomini e Donne. Il suo debutto risale al 2007 quando scese le famose "scale" per corteggiare Serena Enardu e, in seguito, divenne tronista. Il percorso nel dating show non si è concluso qui, ma è continuato con le vesti di opinionista fino al 2020 quando ha deciso di lasciare il programma per alcuni problemi di salute che avrebbe dovuto risolvere.

Andiamo a leggere che cosa ha dichiarato durante una delle ultime interviste.

Uomini e Donne, Jack Vanore (dato per morto) si infuria sui social: «Siete delle teste di c***»

Uomini e donne, lutto per Raffaella Mennoia. Il post per la morte del padre: «Spero ci incontreremo in altri mondi»

Jack Vanore e il motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne

Jack Vanore ha rilasciato un'intervista in cui ha raccontato la sua vita negli ultimi anni, in particolar modo da quando ha deciso di lasciare ufficialmente la sedia da tronista di Uomini e Donne.

«È una cosa un po’ forte, di cui non ho mai parlato. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino. famiglia, lasciando da parte la televisione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA