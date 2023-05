Uomini e Donne, Jack Vanore (dato per morto) si infuria sui social: «Siete delle teste di c***»

di Redazione Web

Jack Vanore ha fatto parte della famiglia di Uomini e Donne per moltissimi anni. L’ormai ex opinionista sedeva a fianco a Gianni Sperti e a Tina Cipollari e, insieme a loro, esprimeva il proprio parere in merito ai percorsi dei vari tronisti e corteggiatori che passavano per il programma. Jack Vanore si è sempre contraddistinto per la sua educazione e pacatezza e proprio per questo ha sorpreso molto il duro sfogo sui social: gli utenti, però, gli danno ragione e si schierano dalla sua parte. Ecco cosa è successo.

<h2>Lo sfogo di Jack Vanore</h2>

Jack Vanore, nelle sue ultime storie Instagram, aveva condiviso con i suoi follower la perdita di un caro amico. Il suo intervento social è, però, stato male interpretato ed ecco che è cominciata a circolare la fake news della morte dell’ex opinionista di Uomini e Donne. Proprio per questo motivo, Jack si è sfogato duramente sui social: «Sono veramente arrabbiato, non perché stanno usando la mia immagine per assicurarsi dei likes, che sinceramente non me ne frega una mazza.

Infine, Jack Vanore ha anche condiviso alcuni titoli che annunciavano la sua dipartita, ovviamente falsa, e ha detto: «Fate schifo ragazzi, schifo. Non c’è niente da aggiungere. Ma vi rendete conto che è tutto il giorno che ricevo telefonate da amici, mi scrivete in migliaia, la mia fidanzata riceve chiamate, le mie due sorelle, mio fratello, mio padre…Per smentire questa cosa qua. Ma sapete lo choc che avete creato alle persone? Voi utilizzate questa notizia reale per farvi pubblicità. Siete incommentabili, anzi, siete delle teste di c***o. Io spero che un minimo di coscienza ce l’abbiate e la smettiate di fare articoli di questo genere. Ne dubito fortemente, però, perché le teste di c*zzo purtroppo esistono. Siete incommentabili.»

