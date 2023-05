Uomini e Donne, Luca e Alessandra si lasciano dopo 8 ore. Volano stracci: lui pubblica la chat (ma poi la cancella)

di Redazione Web

Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli si sono lasciati. Dopo i sospetti dei fan e qualche rumors in rete la conferma è arrivata dai diretti interessati che hanno spiegato di essere "durati" appena otto ore insieme dopo l'uscita da Uomini e Donne. Le differenze caratteriali si sono fatte sentire molto presto, portando i due ad allontanarsi, ma proprio in queste ore, tra la ex coppia, volano stracci.

La conferma della rottura

Dopo il messaggio di Luca, che ha confermato i sospetti, è arrivata la replica piccata di Alessandra che ha scritto: «Dopo solo otto ore mi ha detto che non guardavamo il mondo con gli stessi occhi. Mi sono sempre sentita inadatta perché criticata per il modo di vestire, per gli occhiali, per il cappello. La mia domanda era: perché hai scelto me e non un’altra che era come volevi tu? Io non voglio diventare come vuoi tu». Ma da quel momento è nata una piccola battaglia social tra i due, e sono volati stracci.

Gli screen

Luca ha così pubblicato su Instagram uno screen di una chat che Alessandra Fumagalli avrebbe con alcuni suoi fan: «Mammamia non so come uscirne» ha scritto lei alle followers. E il commento di Luca a riguardo è stato: «Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!». Alessandra ha raccolto la provocazione e ha ricondiviso la storia aggiungendo: «Parla, ti giuro sono tutta orecchie».

La difesa di Alessandra

Luca ha così cancellato la storia, ma Alessandra ha continuato: «Quello era un gruppo Telegram nato durante il programma per darci supporto.

