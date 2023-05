«Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati», gli indizi social sulla rottura (dopo una settimana)

di Redazione Web

Sarebbe già finita la storia d'amore tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. O meglio, i due starebbero vivendo già una prima brutta crisi nel loro rapporto. La coppia, nata poco più di una settimana fa nel programma Uomini e Donne, sembra essere già ai ferri corti. Ecco cosa sta succedendo.

Marco Predolin: «Il malore? Colpa della malnutrizione. Con la tv ho chiuso». Poi gli attacchi a Corinne Clery e Helena Prestes

Ballando con le Stelle, verso la giuria definitiva. «Milly Carlucci ha scelto, ecco chi ci sarà»

La scelta di Luca Daffrè

La scelta di Luca ha fatto molto discutere. L'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto in studio solo Alessandra Somensi, nonostante la poca frequentazione. I due sono comunque usciti felici dal programma e nei giorni successivi si sono mostrati altrettando felici sui social. Poi, il silenzio. Subito dopo la scelta, l’ex corteggiatrice ha condiviso delle stories di quel momento e ha dedicato anche un post, pubblicato sul suo profilo Instagram. Luca Daffrè ha solo condiviso delle stories e degli scatti del momento della scelta. Poi non c'è stato nessun altro post, se non uno mentre erano in compagnia di altri amici.

Gli indizi sui social

Proprio la loro assenza prolungata sui social sta destando i primi sospetti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA