Ballando con le Stelle, verso la giuria definitiva. «Milly Carlucci ha scelto, ecco chi ci sarà»

Ballando con le stelle scalda i motori in attesa della prossima edizione. Nel 2023 non sono mancate le polemiche, non solo per i concorrenti in gara, ma anche, e soprattutto, per la giuria, in modo particolare verso Selvaggia Lucarelli. Dalla chiusura del programma si parla di una sostituzione, ma per ora né la Lucarelli, né Milly Carlucci, si sono esposte a riguardo.

I concorrenti

Tra i vari rumors, spesso smentiti, spuntavano anche nomi di possibili sostituti della giurata. Si era parlato anche di una vera rivoluzione nella giuria, ma secondo Dagospia, pare che stia prendendo piede un’altra ipotesi. Il portale non solo anticipa i nomi di possibili concorrenti con cui la Carlucci starebbe trattando, come Wanda Nara, Marcell Jacobs e Antonio Caprarica, ma anticipa il possibile futuro della nuova giuria.

La giuria

Secondo Dagospia, infatti, potrebbe esserci una conferma in blocco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 14:52

