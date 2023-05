Fabrizio Corona: «Con Fedez e Chiara Ferragni ci vediamo in tribunale. Mi hanno querelato, a fine mese un nuovo processo»

di Redazione Web

Fabrizio Corona querelato da Fedez e Chiara Ferragni. L'ex re dei paparazzi finirà (di nuovo) in tribunale questo mese, dopo aver definito «ebeti» i due Ferragnez. A svelarlo è stato lo stesso Corona, durante la registrazione di un podcast pubblicato nelle ultime ore.

«Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati», gli indizi social sulla rottura (dopo una settimana)

Marco Predolin: «Il malore? Colpa della malnutrizione. Con la tv ho chiuso». Poi gli attacchi a Corinne Clery e Helena Prestes

Nuovo processo a Fabrizio Corona

«A fine maggio ho un processo a Milano, perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì, in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone», spiega Corona in tono provocatorio.

«Lui ha un atteggiamento particolare, fa spesso battute. Poi abbiamo visto quello che ha fatto a Sanremo. Tante volte nelle storie… c’è chi guarda le storie perché si incuriosisce, io no. Ho un profilo fake con cui seguo 800 persone, quelle che contano, per capire come fanno comunicazione. Li guardo per studiare e capire cosa fanno».

I gossip

Fabrizio Corona continua sparando a zero: «Dopo il boom di Sanremo hanno pubblicizzato la nuova stagione di The Ferragnez. Sì, l’hanno lanciata adesso dicendo che racconteranno la verità su ciò che è successo a Sanremo, ma credo proprio che non lo faranno. Di certo dopo il Festival lui è caduto in un silenzio. Io non entro nei dettagli che ho già una denuncia. Però è sparito Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia ha cercato di capire. C’è qualcosa che non va. Il mio pensiero è che è successo qualcosa».

Ammette di dover fare un passo indietro, non senza frecciatine: «Però non vado nemmeno a ficcare il naso. Perché i tempi sono cambiati e se trovassi uno scoop non avrebbe più mercato. Se anche uno facesse delle foto sarebbero impubblicabili e lo sforzo lavorativo non sarebbe parificato al riscontro economico. Ma poi che cavolo me ne frega a me di Fedez e Luis Sal ragazzi. Il mercato dei paparazzi è quasi morto, il mondo è cambiato. Ma la colpa non è dei social, ma di questo politically correct».

L'attacco dopo Sanremo

Corona, nei giorni subito dopo Sanremo, aveva parlato di un possibile divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni, alimentando le voci su una brutta crisi per il bacio scandalo sul palco dell'Ariston tra il rapper e Rosa Chemical.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA