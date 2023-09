Michelle Hunziker nonna a tempo pieno: «Ma che fine ha fatto mamma Aurora Ramazzotti?»

di Redazione web

Michelle Hunziker ha tenuto tutto il giorno il piccolo Cesare. Il suo nipotino, nato lo scorso 30 marzo in Svizzera, ha trascorso la giornata con la nonna e con il papà Goffredo. Che fine avrà fatto Aurora Ramazzotti?

A spiegare le motivazioni per le quali era lontana da suo figlio è stata proprio l'influencer che ha commentato la distanza così.

Nonna Michelle

Entrambe impegnatissime per lavoro, Aurora Ramazzotti si è recata a Roma per prendere parte ad una campagna per un noto marchio di bellezza.

Il neonato cresce. Si vede dalla foto condivisa nelle Instagram stories di Michelle Hunziker che lo tiene in braccio. Il piccolo ha trascorso questi giorni con la nonna e con il papà Goffredo, mentre Aurora Ramazzotti era distante.

La stessa Michelle Hunziker, oggi, si è dedicata ad un evento relativo al suo marchio di prodotti per il benessere del corpo.

Ma al piccolo non manca l'affetto e la serata la trascorre tra l'amore della mamma, del papà e della nonna, insieme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 21:02

