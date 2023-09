Aurora Ramazzotti e il "trucco" per far addormentare Cesare: «Metto la copertina lì...». Ecco come fa

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è una mamma davvero premurosa e con il suo piccolo Cesare passa moltissimo tempo: il neonato ha bisogno di lei sempre. L'influencer, nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, aveva fatto sapere ai suoi follower che il suo bambino aveva cominciato a mangiare gli omogeneizzati alla frutta che sembravano essere di suo gradimento. Nell'ultimo video che Aurora ha postato, sta cercando di fare addormentare Cesare utilizzando un metodo inedito.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Una mamma, per far stare bene il suo bambino, prova qualsiasi cosa: qualsiasi stratagemma che possa rendere sereno il neonato è bene accetto. Ecco, quindi, che Aurora Ramazzotti ha postato una storia Instagram in cui culla il suo piccolo Cesare utilizzando un metodo insolito, ovvero quello della copertina. L'influencer viene filmata da un amico mentre tiene il bambino in braccio e sopra alla sua testa è fissata una copertina che la copre in parte mentre ombreggia del tutto il figlio. L'influencer, poi, non spiega se tutto ciò abbia funzionato ma, comunque, riposta la storia aggiungendo una sonora risata.

Aurora Ramazzotti è molto premurosa nei confronti del suo bambino e, proprio per questo motivo, è restia a mostrarlo troppo sui social. Infatti, da quando è nato, Cesare compare solamente di spalle oppure con il piccolo visino coperto. L'influencer lo vuole difendere il più possibile dal mondo del web.

