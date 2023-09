Aurora Ramazzotti (di corsa) dal pediatra con Cesare. Ma non è come sembra

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, da quando è diventata mamma del suo piccolo Cesare, è davvero molto impegnata: tra lavoro, commissioni e il tempo da trascorrere con il suo bambino, è sempre costretta a correre. Nelle ultime storie Instagram che ha pubblicato, l'influencer spiega il folto programma della giornata, anche se, non svela ai suoi follower il motivo per cui si sta recando dal pediatra con Cesare e nemmeno l'evento che la attende in serata.

Aurora Ramazzotti, il benvenuto (speciale) ai genitori di Goffredo Cerza: «Sono arrivati i nonni»

Aurora Ramazzotti e Cesare: «Banano chiacchiera sempre, pesa 8 chili e tra poco compie 5 mesi». Poi, la gag con Goffredo

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto attiva sul proprio profilo Instagram e, proprio per questo, tiene sempre aggiornati i suoi fan su ciò che fa durante il giorno. In una delle storie più recenti che l'influencer ha pubblicato, si scatta un selfie davanti allo specchio con Cesare all'interno del "marsupio" e scrive: «Operazione addormentamento». Poi, nei video successivi, Aurora è in macchina che canta una canzone di papà Eros Ramazzotti, tiene una mano sul seggiolino in cui si trova Cesare e spiega ai suoi fan: «Nel frattempo, mi sono fatta i capelli e la base per il trucco e, ora, stiamo andando dal pediatra. Poi, torno, finisco di prepararmi al volo e devo correre. Stasera, il banano sta con papi».

Aurora non ha specificato il motivo per cui si sta recando dal medico, ma i suoi fan pensano si tratti di un piccolo controllo, nulla di impegnativo, insomma.

Aurora Ramazzotti e la "lotta" con i capelli

Aurora Ramazzotti, infine, ha pubblicato un'altra storia in cui spiega ai fan la sua acconciatura semplice per la serata: «Legato, perché non avevo tempo di fare nient'altro ma so già che tra due ore vorrò rasarmi la testa dal fastidio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA