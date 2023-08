Aurora Ramazzotti e Cesare: «Banano chiacchiera sempre, pesa 8 chili e tra poco compie 5 mesi». Poi, la gag con Goffredo

di Redazione web

Aurora Ramazzotti parla molto spesso del suo bambino Cesare sui propri canali social, soprattutto su Instagram dove posta foto, video e reel che hanno anche a che fare con il piccolo. Così, nelle sue ultime storie, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha voluto aggiornare i fan sulla crescita di Cesare che lei chiama "Banano". Inoltre, dopo questo breve update sul figlio, Aurora ha pubblicato un video esilarante e sexy per il suo compagno Goffredo Cerza.

La crescita di Cesare

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia Instagram in cui tiene in braccio il suo bambino Cesare, sorride indossando una t-shirt di Snoopie e facendo il segno della vittoria con la mano. L'influencer, quindi, scrive: «Banano Update: tra dieci giorni compie cinque mesi... si lo so, già!, pesa 8 kg, è sempre bravo, sorride e chiacchiera tantissimo, l'altro giorno mentre cantavo ha iniziato a imitarmi... mi stavo sciogliendo, sta iniziando a provare a spingersi con le gambette quando è a pancia in giù... gattonerà presto?». Poi, Aurora, dato che ha Cesare appoggiato sul fianco, aggiunge: «Ora ho capito a cosa serve il mio fianco così sporgente».

Infine, l'influencer abbassa e solleva il piccolo come se stesse facendo un esercizio in palestra e scrive: «Inoltre, può essere utilizzato come dumbbell per dorsali, bicipiti, squat e deadlift.

Il video sexy per Goffredo Cerza

Oltre alle storie Instagram in cui il protagonista è Cesare, Aurora Ramazzotti ha pubblicato anche un video intitolato "Il sogno di Goffredo". La giovane mamma, in un completino verde succinto, lava l'auto al fidanzato che la fissa sbalordito da una sedia. Poi, "il sogno" si ridimensiona e a lavare la macchina ecco Goffredo con un'espressione annoiata mentre Aurora gli chiede consiglio per risolvere un cruciverba.

