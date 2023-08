Aurora Ramazzotti, il "furto" a Michelle Hunziker: «Io proprio non ci riesco». Ecco a cosa si riferisce

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze in Sardegna insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare. Proprio oggi, venerdì 18 agosto, per l'influencer è stata una giornata un po' pesante a livello social perché in uno degli scatti che ha pubblicato è completamente nuda e, proprio per questo, è stata ricopera di moltissime critiche da parte degli hater. Aurora, comunque, sembra non averci dato molto peso e si è preparata per uscire compiendo un "furto" ai danni di mamma Michelle Hunziker.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si è preparata per godersi la serata fuori insieme alla sua famiglia e ha pubblicato una storia Instagram in cui mostra un paio di tacchi abbastanza alti. La giovane mamma scrive: «Ho rubato questi tacchi a mia mamma così, per provare un brivido (li metto 2 volte all'anno) e niente, non riesco a camminarci... ma voi come fate?».

In seguito, Aurora ha pubblicato un altro video dove mostra il risultato della camminata un po' scomposta e scrive a caratteri cubitali: «Send Help» ovvero «Qualcuno mi aiuti».

Aurora Ramazzotti e i social

Aurora Ramazzotti è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove conta più di due milioni e mezzo di follower. Molto spesso, viene criticata dagli hater ma, nel corso degli anni, come spiegato da lei stessa, ha imparato a non dare alcun peso alle parole offensive che le vengono rivolte senza un motivo.

