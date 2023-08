Aurora Ramazzotti in lacrime: «Non sto piangendo, mi è solo entrato un neonato nell'occhio»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, sul proprio profilo Instagram, posta sempre storie che divertono molto i suoi fan perché sono reel esilaranti oppure meme. Nelle scorse ore, però, sull'istinto ironico ha avuto la meglio quello materno e, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che è da poco diventata mamma del suo piccolo Cesare, ha pubblicato un video in cui i protagonisti sono due teneri bambini.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, nelle sue ultime storie Instagram, ha pubblicato un video in cui i protagonisti sono due bambini: il fratellino maggiore stringe tra le braccia la sua sorellina appena nata e si commuove nel guardarla, mamma e papà filmano questo primo incontro davvero commovente.

Quindi, Aurora, sopra al video scrive: «Non sto piangendo, mi è solo entrato un neonato in un occhio». Da quando è nato il suo piccolo Cesare, infatti, l'influencer è diventata molto sensibile (come del resto ogni mamma) al "tema bambini" e, proprio per questo, non è riuscita a contenere le sue lacrime.

Aurora Ramazzotti mamma

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa, trascorre tutte le sue giornate con il piccolo Cesare che ha pochi mesi e, alle volte, posta anche foto o video sul proprio profilo Instagram, anche se, non ha mai mostrato completamente il visino del bambino.

