Aurora Ramazzotti, il benvenuto (speciale) ai genitori di Goffredo Cerza: «Sono arrivati i nonni»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, insieme anche al loro bambino Cesare, si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna. Ogni giorno, postano vari contenuti social per tenere sempre aggiornati i loro fan e follower su ciò che fanno e, proprio oggi, mercoledì 23 agosto, l'influencer ha dedicato un dolce pensiero al papà di suo figlio. Poco fa, invece, Aurora ha pubblicato una storia in cui dà il benvenuto ai genitori del fidanzato.

La storia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è molto attiva sui propri profili social dove posta moltissimi contenuti. In queste settimane di vacanza ha pubblicato foto e storie molto divertenti con Michelle Hunziker, l'amico del cuore Tommaso Zorzi e, ovviamente, il suo bambino Cesare. L'influencer ama condividere i momenti felici della sua vita e, proprio per questo motivo, ha postato una foto in cui il piccolo è tra le braccia dei genitori di Goffredo Cerza, ovvero i suoi suoceri: Francesca e Fabio.

Aurora ha aggiunto una didascalia alla foto: «Sono arrivati i nonni», con tanto di cuore bianco. L'influencer ha sempre dichiarato di avere un buonissimo rapporto con la famiglia del suo fidanzato.

Aurora Ramazzotti è una mamma molto premurosa e i suoi fan lo hanno notato dalle foto che posta insieme al suo Cesare: l'influencer lo stringe sempre tra le sue braccia e, inoltre, per proteggerlo e comunque per una questione di privacy, non ha mai mostrato il suo visino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 21:54

