Aurora Ramazzotti e i messaggi tossici sui social: «Da quando sono mamma ho più paura degli haters»

I social network e i messaggi tossici che provengono da essi rischiano di minare la salute mentale di tantissimi ragazzi, soprattutto giovanissimi in età adolescenziale, e un ragazzo su due finisce a rischio: numeri impressionanti e non comuni. Per questo Dove, Cittadinanzattiva e Social Warning - Movimento Etico Digitale lanciano la campagna di sensibilizzazione «Il Costo della Bellezza», con madrina speciale Aurora Ramazzotti, oggi a Palazzo Ripetta per la presentazione della campagna.

