Aurora Ramazzotti, ecco per la prima volta il volto del piccolo Cesare. Poi la rivelazione

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha mostrato per la prima volta il volto del figlio Cesare. L'influencer, in effetti, non ha mai reso nota la faccia del piccolo da quando è nato. La scelta della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non è così inusuale se si pensa che molti vip fanno lo stesso con i propri bambini, mentre altri, senza particolari remore, mostrano i propri bambini ai fan.

Oggi, però, Aurora Ramazzotti ha dato alcuni indizi particolari rivelando così che faccia ha suo figlio. Scopriamo insieme cos'è successo.

Aurora Ramazzotti e il "trucco" per far addormentare Cesare: «Metto la copertina lì...». Ecco come fa

Aurora Ramazzotti, nonno Eros fa un regalo al nipotino Cesare: la dolce dedica emoziona i fan

Aurora Ramazzotti e il volto di Cesare

Aurora Ramazzotti, nelle ultime ore, ha condiviso delle Instagram stories, rispondendo alle domande dei follower sul social.

Mamma Aurora

Con i suoi fan poi ha spiegato la preoccupzione per quanto riguarda la distanza e come vive il distacco dal figlio: «Cesare è nelle migliori mani con il papà e la nonna», ha scritto l'influencer mentre ha spiegato che il distacco le fa sentire una profonda mancanza.

Essere mamma, per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è «impegnativo, stancante e appagante. La cosa più naturale del mondo».

La confessione

In merito al suo futuro lavorativo, l'influencer ha deciso di prendersi una pausa dal mondo della televisione e dedicarsi a tempo pieno al piccolo Cesare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA