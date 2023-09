Aurora Ramazzotti, nonno Eros fa un regalo al nipotino Cesare: la dolce dedica emoziona i fan

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i suoi fan il dolce regalo che ha fatto nonno Eros al piccolo Cesare. Il papà dell'influencer, Eros Ramazzotti, infatti, è un nonno amorevole e un papà premuroso, oltre ad essere un eccellente artista in campo musicale.

Insieme a Michelle Hunziker, nonostante la separazione e le nuove vite a distanza di anni, dimostra il bene che prova per il neonato nipotino e la loro figlia in tanti modi, ogni giorno. Scopriamo insieme cosa ha fatto questa volta nonno Eros per il piccolo Cesare.

Eros Ramazzotti e il regalo a Cesare

Eros Ramazzotti ha regalato una bavaglino al piccolo Cesare con su scritto «Nonno Eros ti ama». Un dolce gesto che Aurora Ramazzotti ha immortalato nelle sue Instagram stories mentre riprendeva il momento della pappa per il neonato.

«Abbiamo iniziato con omogeneizzato alla frutta e ovviamente Cesare se lo pappa tutto», ha scritto la figlia di Michelle Hunziker fotografando il regalo del papà per il figlio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 10:43

