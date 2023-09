Michelle Hunziker: «Esami del sangue e poi allenamento». Quante sono le provette?

di Redazione web

Michelle Hunziker, ogni mattina, in un modo o nell'altro, dà sempre il buongiorno ai suoi follower ai quali è molto affezionata. La conduttrice svizzera, che conta quasi sei milioni di fan sul proprio profilo Instagram, anche oggi, lunedì 18 settembre, ha pubblicato una storia molto presto: infatti, Michelle ha sempre detto che ama svegliarsi di prima mattina per cominciare al meglio la giornata. Prima dell'allenamento, però, è andata a fare degli esami di controllo.

Michelle Hunziker, sui social, appare sempre sorridente e gioiosa... anche quando si sottopone ad alcuni controlli medici come, ad esempio, gli esami del sangue. La conduttrice svizzera ha pubblicato una storia Instagram in cui fa sapere ai suoi follower: «Buon lunedì, si parte! Esami del sangue per prevenzione e, poi, allenamento!». Michelle, infatti, mostra il braccio con il cotone tipico del post prelievo e in mano, all'interno di un sacchetto rosa, tiene le provette. La nonna del piccolo Cesare indossa già la sua divisa di karate, il suo sport preferito in grado di allenare il suo corpo e la sua mente.

In una delle ultime storie pubblicate su Instagram, Michelle Hunziker mostra un divertente fotomontaggio realizzato dalle figlie Sole e Celeste Trussardi: mamma e figlia riproducono "La creazione di Adamo" di Michelangelo. La conduttrice scrive: «Pic by Celeste, art director Sole». Michelle, però, non è solamente una mamma molto premurosa ma anche una nonna affezionatissima al suo piccolo Cesare che lei ha soprannominato "Bignè".

