Michelle Hunziker e il bagnetto a Leone: «Lui così». I fan notano l'incredibile somiglianza con un noto personaggio

di Redazione web

Michelle Hunziker si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia. Ovviamente, con lei, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, ci sono anche i suoi amati cagnolini Leone, Lilly e Odino.

Nelle ultime storie pubblicate dalla conduttrice svizzera su Instagram, il barboncino toy è appena stato sottoposto al tanto temuto bagnetto e lo scatto insieme a Michelle è esilarante. I suoi fan, inoltre, hanno notato la simpatica somiglianza con un noto personaggio di un famosissimo film.

Michelle Hunziker, giornata in barca con i consuoceri: «Panini e buonumore»

Michelle Hunziker, make up con l'amica e outfit sexy: «Pronte per una pazza notte»

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker stringe in braccio il suo barboncino Leone che è avvolto in un asciugamano ed ha appena fatto il bagnetto. Dall'espressione del cagnolino traspare tutto il "fastidio" che sta provando in quel momento, mentre, la sua padrona è, come al solito, sorridente. La conduttrice ha pubblicato la foto sull'ultima storia Instagram che ha pubblicato e ha scritto: «Buonanotte dopo un bel bagnetto per Leone... lui così».

Anche se è una storia e non un post, i follower di Michelle, sulle varie fanpage, hanno notato l'incredibile somiglianza del cagnolino con E.T., l'extraterrestre protagonista del celeberrimo film di Steven Spielberg. Infatti, nella famosa scena delle biciclette volanti, i bambini camuffano l'alieno con un asciugamano bianco che lo avvolge e gli lascia scoperto solamente il viso.

Michelle Hunziker e i suoi cagnolini

Michelle Hunziker ha sempre dichiarato di essere un'amante degli animali, specie dei cani, infatti, ne possiede esattamente tre: Lilly, Leone e Odino. La conduttrice, spesso, pubblica contenuti social in loro compagnia e le foto e i video sono sempre molto simpatici.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA