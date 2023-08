Michelle Hunziker si dà al canto: «Nuovo progetto musicale in arrivo». E non trattiene le risate

di Redazione web

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social e, infatti, ci tiene molto a tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. Nelle ultime settimane, la conduttrice svizzera si è rilassata insieme alla sua famiglia e ad alcuni dei suoi amici più cari in Sardegna, poi, è volata a Monaco per un progetto lavorativo che ha definito "top secret". Nelle sue ultime storie Instagram, Michelle accenna a un nuovo impegno di lavoro che ha a che fare con il canto.

Le storie Instagram di Michelle Hunziker

Questa mattina, giovedì 17 agosto, Michelle Hunziker ha dato il buongiorno ai suoi follower su Instagram molto presto. La conduttrice si sveglia sempre di buon ora: che sia in vacanza o no ha sempre qualcosa a cui lavorare. Nelle sue ultime storie social, la nonna di Cesare ha pubblicato un video in cui indossa un elegante completo giallo senape, è in piedi davanti a un microfono da studio di registrazione e indossa un paio di cuffie. Michelle regge un foglio tra le mani e canta le parole che sta leggendo: dalle sue espressioni è evidente la concentrazione e l'impegno.

Poi, la conduttrice scrive: «Coming soon...

Michelle Hunziker e i social

Michelle Hunziker è molto attiva sui propri profili social dove, ogni giorno, posta vari contenuti che possono riguardare le sue vacanze ma anche alcuni progetti di lavoro che, però, la conduttrice tende a non svelare mai prima del tempo, come nel caso dell'ultima storia Instagram.

