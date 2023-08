Michelle Hunziker, vacanze finite: a Monaco per lavoro, ma il risveglio è rumoroso

di Redazione web

Michelle Hunziker, dopo essersi goduta le sue vacanze estive, è tornata a lavoro in Germania e, proprio durante il giorno di Ferragosto, quando ha registrato una storia per augurare una buona giornata ai suoi fan, ha rivelato anche di essere a Monaco per un importante progetto di lavoro che, però, al momento, è ancora top secret. Nell'ultimo video pubblicato, la conduttrice svizzera mostra, o meglio, fa sentire ai suoi follower la sua "sveglia".

Nell'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha pubblicato sul proprio profilo mostra ai suoi follower di essere a Monaco, in Germania. La conduttrice inquadra dalla sua terrazza con il suo smartphone la città che si estende silenziosa e deserta ai suoi piedi e in sottofondo si sentono le campane della chiesa vicina che suonano ininterrottamente. La nonna del piccolo Cesare, quindi, dopo avere fatto la panoramica della cittadina, scrive semplicemente: «Il risveglio», risveglio che, di sicuro, è stato molto rumoroso.

Le vacanze di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata a lavoro davvero carica dopo le belle vacanze estive trascorse con la sua famiglia. La conduttrice svizzera è tornata da poco dalla Sardegna ma, nei mesi scorsi, è anche stata in Costiera Amalfitana e sulla Riviera Romagnola, tutti luoghi a lei molto cari.

