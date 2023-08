Michelle Hunziker, make up con l'amica e outfit sexy: «Pronte per una pazza notte»

di Redazione web

Michelle Hunziker ama trascorrere del tempo con le sue amiche e con loro ama anche godersi le serate, truccarsi davanti allo specchio e scegliere l'outfit giusto per la serata. Così, è successo anche nelle ultime storie pubblicate sul proprio profilo Instagram in cui la conduttrice è in compagnia di un'amica: le due si stavano preparando per una serata, anche se, non hanno svelato dove si sarebbero dirette. L'outfit di Michelle era davvero sexy.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, nelle scorse ore, ha pubblicato varie storie Instagram in cui racconta ai suoi follower tutti i vari passaggi prima di una serata. Nel primo video è in compagnia di un'amica ed entrambe sono in pigiama davanti allo specchio che si truccano. Le due ballano a ritmo di musica e intanto si sistemano fondotinta, cipria e sopracciglia. Poi, nel video successivo, Michelle si sta avviando verso l'uscita dell'hotel e mostra ai suoi fan il risultato del make up che è molto leggero ma, allo stesso tempo, d'effetto. La conduttrice scrive: «Siamo pronte per una pazza notte» ma, poi, non svela altri particolari.

Infine, nell'ultima immagine che ha pubblicato ha mostrato il suo sexy outfit: jeans a vita molto alta e crop top di pizzo che mette in risalto il decollete.

Michelle Hunziker dovrebbe avere finito le sue vacanze estive che si sono svolte in più località italiane. All'inizio dell'estate, infatti, la conduttrice svizzera è stata in Costiera Amalfitana, poi, sulla Riviera Romagnola e, infine, per quasi tutto il mese di agosto, in Sardegna.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 09:10

