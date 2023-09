Michelle Hunziker nonna innamorata con il piccolo Cesare: «Serenità, amore, beatitudine»

di Redazione web

Michelle Hunziker è una nonna innamoratissima del suo nipotino Cesare e, proprio per questo motivo, quando gli impegni di lavoro glielo permettono, cerca di ritagliarsi sempre un momento con il piccolo. La conduttrice svizzera ha trascorso gran parte delle vacanze estive in Sardegna e con lei c'era anche Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e, ovviamente, Cesare. Nonna e nipote hanno, quindi, trascorso molto tempo insieme, anche se, non è mai abbastanza e Michelle quando è con il suo "bebè", lo fa sempre sapere ai suoi follower.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, oggi, venerdì 8 settembre, ha pubblicato poche storie nel suo profilo Instagram, dove solitamente è molto attiva. Questo significa solamente una cosa: è in compagnia del suo Cesare e si sta godendo un po' di tempo con il suo nipotino. La conduttrice, quindi, ha pubblicato una storia in cui mostra la tenera manina del bambino e scrive semplicemente: «Serenità, amore, beatitudine», tutti sentimenti che le trasferisce il piccolino che, come specifica Michelle attraverso un'emoticon, si sta godendo il suo riposino.

La conduttrice ha, più volte, spiegato come per lei sia emozionante trascorrere del tempo con Cesare che ha portato una grande gioia nella sua vita.

Michelle Hunziker, in ogni intervista rilasciata, ha sempre detto che per lei diventare nonna così giovane è stato un dono perché è consapevole di potersi godere "attivamente" il suo primo nipotino.

